Τεχνογνωσία σε διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων για συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τεχνητής νοημοσύνης, θα προσφέρει στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του ΤΕΠΑΚ, ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

Όπως σημειώνεται, «σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε τον Νοέμβριο του 2024 μεταξύ του Κέντρου Αριστείας 'Ερατοσθένης' του ΤΕΠΑΚ και του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Μέγαρο με θέμα την στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Προστίθεται ότι «βάσει και του Μνημονίου Συνεργασίας, έγινε συζήτηση για ένα πολλαπλό και πολύπλευρο φάσμα δραστηριοτήτων και κοινών – στοχευμένων δράσεων. Μεταξύ αυτών, συζητήθηκε η συνεργασία στην εκπόνηση επιστημονικών, συμβουλευτικών και τεχνικών μελετών, οι οποίες θα προάγουν παράλληλα και την διάσταση προστασίας – ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με έμφαση την ωρίμανση στρατηγικών έργων του Δήμου».

Επιπλέον συζητήθηκαν «η μεταφορά και παροχή τεχνογνωσίας στον Δήμο σε θέματα χρήσης διαστημικών τεχνολογιών, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, τεχνητής νοημοσύνης και η κοινή συμμετοχή των δύο Οργανισμών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες».

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση ήταν παρόντες από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Γραμματέας, Γιώργος Νικολέττος και Γαβριέλλα Γαβριήλ, αντίστοιχα, και από το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης», ο Διευθύνων Σύμβουλος Καθηγητής, Διόφαντος Χατζημιτσής, και ο Διευθυντής Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου Δρ Κυριάκος Νεοκλέους.

Πηγή: ΚΥΠΕ