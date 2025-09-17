Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας, λειτουργών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκωσίας, του Τμήματος Φορολογίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριου Χαρτσιώτη, για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, στην εντός των τειχών πόλη. Οι συγκεκριμένες δράσεις συναποφασίστηκαν, μετά από ευρεία σύσκεψη που κατά την οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας και εκπρόσωποι από διάφορες κρατικές υπηρεσίες.

Κατά την επιχείρηση, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο πολυκατοικίες και τέσσερις οικίες στη Λευκωσία, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 55 πρόσωπα τα οποία διαπιστώθηκε ότι διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες ανέλαβαν θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους.

