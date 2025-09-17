Nυχτερινό αγώνα δρόμου, με την επωνυμία Livadia Night Run 2025, διοργανώνουν για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, για πρώτη χρονιά, ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών, και την εταιρεία S.A.S Sports Events Management.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η διοργάνωση που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, τη διασκέδαση και την κοινωνική προσφορά, περιλαμβάνει διαδρομές 5km και 10km, παιδικό διασκεδαστικό αγώνα και after party με DJ set, street food και φεστιβαλική ατμόσφαιρα για όλη την οικογένεια».

Προστίθεται ότι για τις ανάγκες του αγώνα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνουν κλειστοί αρκετοί δρόμοι και συγκεκριμένα «τμήμα της οδού Πετράκη Κυπριανού (στο ύψος της εκκλησίας Αγίου Σάββα) με τη Λεωφόρο Αγίου Σάββα (κυκλικός κόμβος – δεσμεύεται η δυτική λωρίδα) από τις 16:00 μέχρι και τις 23:30».

Επίσης, «κλειστοί θα είναι από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι τις 22:00 το βράδυ η λεωφόρος Ηνωμένων Εθνών από το ύψος του κυκλικού κόμβου Δημοτικού Διαμερίσματος Λιβαδιών και η λεωφόρος Αλέξανδρου Παναγούλη (μέχρι τα Φώτα Τροχαίας) δεσμεύεται η δυτική λωρίδα. Η κατεύθυνση από Λάρνακα προς τα Λιβάδια από το φώτα τροχαίας θα είναι κλειστός».

Κλειστή θα είναι και «η διασταύρωση στα φώτα τροχαίας της οδού Τερψιχόρης με τη Λεωφόρο Αλέξανδρου Παναγούλη προς Λιβάδια και η οδός Ανδρέα Στυλιανού στη συμβολή της με την οδό Πετράκη Κυπριανού. Θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος των κατοίκων μέχρι τον κυκλικό κόμβο».

Ακόμα κλειστές θα είναι οι συμβολές «της λεωφόρου Ηνωμένων Εθνών με την οδό Αιθέρος και την οδό Μπρατισλάβας, η οδός Ανδροκλέους με την οδό Εύξεινου Πόντου (Φώτα τροχαίας με κυκλικό κόμβο Τεχνικής Σχολής) και η λεωφόρος Αλέξανδρου Παναγούλη με την οδό Παναγιώτη Κανελλοπούλου και την Ανδρέα Θεοδοσίου. Επίσης κλειστές θα είναι οι συμβολές της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη με την οδό Αλέξανδρου Υψηλάντη, την οδό Ταϋγέτου και την οδό Φαναρίου και η λεωφόρος Αλέξανδρου Παναγούλη με την λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (Φώτα Τροχαίας)».

Οι οδηγοί προτρέπονται όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας Λάρνακας, της Τροχονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λάρνακας και με τους επί καθήκοντι υπεύθυνους για τις τροχαίες ρυθμίσεις.

Σημειώνεται ότι για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο www.getyourtickets.eu/event/livadianight

Πηγή: ΚΥΠΕ