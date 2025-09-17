Αφιέρωμα στην ομάδα και την πόλη της Πάφου έκανε η σελίδα Parapolitika.gr με αφορμή την είσοδο της ομάδας στην league phase του Champions Legue.

Στο ντοκιμαντέρ του Parapolitika και της Artix Productions μιλούν συγγενείς του ήρωα και περιγράφουν τις συνθήκες σύλληψης και εν τέλει απαγχονισμού του από τους Άγγλους κατακτητές.

Διαβάστε επίσης: «Πρέσβης» της Kύπρου στα σαλόνια της Ευρώπης ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Για πρώτη φορά μάλιστα μιλά η βαφτιστικιά του Βαγορή στην οποία ήθελε να δοθεί το πεντασύλλαβο όνομα για το οποίο ο Σολωμός, όπως έγραφε στο γράμμα που απέστειλε στην αδελφή του, έγραψε το πιο όμορφο τραγούδι του.

«Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να τη βαφτίσω. Μπορείς να το κάνεις εσύ αδελφή μου, το όνομα που θα της δώσεις θέλω να είναι πεντασύλλαβο και να θυμίζει εκείνη για την οποία ο Σολωμός έγραψε το πιο όμορφο τραγούδι του, εκείνη για την οποία ήρθα ως εδώ. Κατάλαβες αδελφή μου;

Ο Ευαγόρας δεν μπορούσε να γράψει τη λέξη ελευθερία γιατί το γράμμα περνούσε από λογοκρισία. Νιώθω τόσο περήφανη που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που σκεφτόταν ο Ευαγόρας..», αφηγείται η Ελευθερία Παντελίδη.

Ο Ευαγόρας ζήτησε να βαφτίσει την Ελευθερία. Κρυβόταν στο σπίτι των γονιών της όταν αυτή γεννήθηκε όπως αφηγείται. Ο πατέρας μου του είπε όταν τελειώσει ο αγώνας θα με βάφτιζε.