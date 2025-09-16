Άμεσα και με αποφασιστικότητα αντέδρασε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας δήλωσε την Τρίτη, στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως ένα από τα πλέον σημαντικά έργα είναι η εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα ύψους €14,7 εκατ., έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όπως είπε.

Μιλώντας σε πανεπαρχιακή συγκέντρωση στην Πάφο κατά την οποία προχώρησε στην αξιολόγηση της προόδου έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στην τροχοδρόμηση της εκτέλεσης νέων, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως το ζήτημα της λειψυδρίας αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με ιστορία δεκαετιών και δεν προέκυψε το 2025.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς, συνέχισε, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη ένταση επηρεάζοντας άμεσα και την ύδρευση αλλά και την άρδευση. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, συνέχισε, «αντιδράσαμε αμέσως με αποφασιστικότητα και προχωρήσαμε στον καταρτισμό 28 δράσεων που διασφαλίζουν την επάρκεια του νερού αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Παρόλο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που διανύουμε το τρίτο συνεχόμενο έτος ανομβρίας, με τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε συνεχίζουμε να καλύπτουμε και το σύνολο των αναγκών σε ύδρευση και ανάμεσα στα πλέον σημαντικά έργα ξεχωρίζει η εγκατάσταση κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Κισσόνεργα ύψους €14,7 εκατ. Πρόκειται είπε, για ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Ακολούθως αναφέρθηκε και στα σχέδια χορηγιών για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία. Συνολικά είπε, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για 13 εγκαταστάσεις από διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες εκ των οποίων οι δύο αφορούν την επαρχία Πάφου και έχουν ήδη εγκριθεί.

Έχουμε ακόμη τέσσερις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης για την πόλη και την επαρχία της Πάφου, ανέφερε.

Για σκοπούς υδατοπρομήθειας, πρόσθεσε, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και σε στάδιο αξιοποίησης πρόσθετες γεωτρήσεις δύο στην Πέγεια, δύο στο σύμπλεγμα της Λυσού και μία στην Κινούσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ