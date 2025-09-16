Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση με τα χιλιάδες κρατικά απόρρητα έγγραφα που έκαναν φτερά από τις Κεντρικές Φυλακές και βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα.

Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα αναμένεται να παραδοθεί, εντός των επόμενων ημερών ο φάκελος της Αστυνομίας, ενόψει και της επικείμενης λήξης των διαθεσιμοτήτων που είχαν αποφασιστεί για συγκεκριμένα πρόσωπα, που ανακρίθηκαν ως ύποπτα από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα ο φάκελος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από την Αστυνομία και αυτό που απομένει τώρα είναι να παραδοθεί στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος θα αποφασίσει εάν εντοπίζονται ποινικά αδικήματα για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν στην απομάκρυνση των αρχείων από το Σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ο χρόνος πιέζει και από πλευράς λήξης των διαθεσιμοτήτων που είχαν αποφασιστεί για συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μέσα στον επόμενο μήνα οι διαθεσιμότητες που είχαν αποφασιστεί από υπηρεσίες για συγκεκριμένα πρόσωπα που ανακρίθηκαν ως ύποπτα από την Αστυνομία, λήγουν - επομένως η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, άμεσα το επόμενο διάστημα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είναι αρκετά σοβαρή καθώς στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα βρέθηκαν χιλιάδες κρατικά, απόρρητα έγγραφα, εμπιστευτικές αλληλογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών φάκελοι καταδίκων καθώς και αντίγραφα απόρρητων Αστυνομικών εγγράφων.