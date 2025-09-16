Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 31 Αυγούστου 2028, επανεξελέγη ο Σάββας Παπασάββας, κατόπιν της μερικής ανανέωσης της σύνθεσης του Γενικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, ο κ. Παπασάββας γεννήθηκε το 1969 στη Λευκωσία και σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) από όπου έλαβε πτυχίο νομικής το 1991.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Université de Paris II (Γαλλία) και έλαβε, το 1992, μεταπτυχιακό τίτλο (D.E.A) στο δημόσιο δίκαιο. Το 1995, μετά την ολοκλήρωση διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Université d’Aix-Marseille III (Γαλλία), ανακηρύχθηκε διδάκτωρ νομικής.

Εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκωσίας από το 1993, ο Σ. Παπασάββας συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως δικηγόρος μέχρι τον διορισμό του στο Γενικό Δικαστήριο το 2004.

Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εντεταλμένος διδασκαλίας από το 1997 έως το 2002, στη συνέχεια δε εξελέγη λέκτορας συνταγματικού δικαίου και δίδαξε με την ιδιότητα αυτή από το 2002 έως το 2004.

Ο Σάββας Παπασάββας διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2004 και εξελέγη πρόεδρος τμήματος για δύο διαδοχικές θητείες, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν Αντιπρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ασκεί έκτοτε τα καθήκοντα αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ