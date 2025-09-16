Η εύρυθμη λειτουργία και η αποτελεσματική διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου συζήτησαν χθες σε συνάντηση αντιπροσωπεία της Hermes Airports, αποτελούμενη από την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια Ελένη Καλογήρου και τη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μαρία Κουρούπη, με φορείς της Επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ στη συνάντηση εξετάστηκαν σωρεία ζητημάτων, όπως η εύρυθμη λειτουργία και η αποτελεσματική διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου. Έγινε ενημέρωση από την Hermes για την πρόοδο εργασιών και χρονοδιαγραμμάτων αναβάθμισης του Διεθνές Αεροδρομίου Πάφου, καθώς και για τις άμεσες αλλά και μακροχρόνιες λύσεις που προωθούνται για την εξυπηρέτηση του κοινού στο αεροδρόμιο (επίγεια εξυπηρέτησή αεροσκαφών και επιβατών, immigration κτλ)

Παράλληλα έγινε απολογισμός των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της καλοκαιρινής περιόδου 2025, συζητήθηκαν τα πτητικά προγράμματα της χειμερινής περιόδου 2025-2026, προβλέψεις για το καλοκαίρι 2026, προκλήσεις και αναλύθηκαν οι προοπτικές που παρουσιάζονται σε κάποιες αγορές.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει η ανακοίνωση, έγινε μια προκαταρκτική συζήτηση για τις προοπτικές, αλλά και για την περαιτέρω κάλυψη αεροπορικής σύνδεσης της Πάφου από διάφορες αγορές όπως Γερμανία, Λίβανο, Αρμενία, Αίγυπτο, βόρειες χώρες, Ελβετία κ.α , ενώ επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Hermes airports, ΕΤΑΠ και επιχειρηματιών για διείσδυση σε αγορές που μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της εποχικότητας και ανάπτυξης του τουρισμού σε ολόχρονη βάση.

Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση εκ μέρους της επαρχίας Πάφου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου, Μιχάλης Μίτας, ο Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, ο Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου, Γιώργος Μάης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΤΑΠ Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα εξαίρετης συνεργασίας. Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην επανάληψη παρόμοιας συνάντησης τις επόμενες μέρες ώστε να εξεταστούν με λεπτομέρεια συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν με τον κοινό στόχο την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στην Πάφο και την ενίσχυση της τουριστικής ροής στην Επαρχία σε ολόχρονη βάση.