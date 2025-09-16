Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy.

Ως χρονιά των αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζει τη σχολική χρονιά 2025-26 και αναφέρεται στις τομές, στις βελτιώσεις, στις καινοτομίες και στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Στόχος της κυβέρνησης, τονίζει, είναι ο ανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε μαθησιακά αποτελέσματα και από τις ψηλότερες σε επένδυση. Το Υπουργείο Παιδείας δουλεύει, πλέον, στη μείωση της περιττής ύλης, προσπαθώντας να δώσει χώρο σε δεξιότητες, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη. Φέτος, εξάλλου, έχει ενταχθεί δυναμικά το ΑΙ, η Τεχνητή Νοημοσύνη, στην εκπαίδευση και η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να αξιοποιηθεί σωστά, με όλους τους ηθικούς περιορισμούς.

Παράλληλα υποχρεωτική καθίσταται, πλέον, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μέσα από το σχέδιο αξιολόγησης, που έχει προωθηθεί στη Βουλή. Επί της φιλοσοφίας όλοι, σημειώνει με νόημα, διακηρύττουν ότι θέλουν αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης. Εδώ, τονίζει, είναι ο τόπος, ο χώρος και ο χρόνος να το κάνουμε πράξη και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του!

Στην ερώτηση ποιο είναι το όραμά της και τί παρακαταθήκη θέλει να αφήσει, η Αθηνά Μιχαηλίδου απαντά «καλύτερα σχολεία και χαρούμενα παιδιά, που θα μαθαίνουν περισσότερα και θα αγαπούν το σχολείο!».