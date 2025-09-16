Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαϊας απέρριψε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας τις κατηγορίες για κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων συμβολαίου, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Η Μητρόπολη σημειώνει ότι «μετά την αποπεράτωση των πολύμηνων ερευνών της Αστυνομίας Κύπρου, λόγω των ψευδών κατηγοριών εναντίον του Μητροπολίτη Ησαΐα από τους έκπτωτους μοναχούς της Ιεράς Μονής Αββακούμ, δεν προέκυψε κανένα τεκμήριο, για το οποίο προκύπτει ανάγκη περαιτέρω ελέγχου εναντίον του, πλην του θέματος των δεδομένων, τα οποία έκρινε το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο και οδήγησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου και τελικά στην καταδίκη των πρώην κληρικών».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση "η υπόθεση οικονομικού περιεχομένου 32,000 ευρώ, για την οποία θα ελεγχθεί ο Πανιερώτατος, δεν έχει καμία σχέση με τις συκοφαντίες των πρώην κληρικών", αλλά αφορά στο επ’ ονόματι του Μητροπολίτη ασφάλιστρο ζωής, "το οποίο, κατά τη θέση μας, σύναψε επ’ ωφελεία του ιδίου, ως φυσικού προσώπου, η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής το 2010".

Προστίθεται πως ο Μητροπολίτης απέρριψε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου "τις προς αυτόν κατηγορίες για δήθεν κλοπή των οικονομικών ωφελημάτων του επ’ ονόματι του συμβολαίου, συνολικού ύψους 32.000 ευρώ, και, με καθαρά συνείδηση, εμπιστευόμενος τη Δικαιοσύνη, θα αντιμετωπίσει, με θάρρος και αποφασιστικότητα, μα, προπαντός, με υψηλό αίσθημα ευθύνης του εκκλησιαστικού του αξιώματος, και τις δύο υποθέσεις, για τις οποίες ελέγχεται".

Η Μητρόπολη Ταμασού απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται η εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων, που ενδέχεται να σκανδαλίσουν τους πιστούς και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, όπως αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ