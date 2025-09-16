Υπό έλεγχο τέθηκε 40 περίπου λεπτά μετά την εκδήλωση της, δασική πυρκαγιά σε περιοχή στα όρια του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «γύρω στις 14.00 σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή στα όρια του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο».

Η πυρκαγιά «ανιχνεύτηκε από περίπολο του Τμήματος Δασών και χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως στις 14:40, προτού επεκταθεί».

Στην επιχείρηση κατάσβεσης «συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ένας ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας».

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ