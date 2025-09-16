Το έργο «Resilience and Wellbeing in Preschool Education to Prevent Emotional, Social and Behavioural Problems», που υλοποιήθηκε με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), βραβεύεται στο πλαίσιο των Βραβείων Καινοτόμου Διδασκαλίας 2025 (European Innovative Teaching Award - EITA) και του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών.

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Erasmus+ / KA201 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και υλοποιήθηκε την περίοδο 2020–2022, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης – Ν. Χαραλάμπους (Κύπρος), της Διεθνούς Ελληνικής Πανεπιστημίου (Ελλάδα), του Πανεπιστημίου του Πιτέστι (Ρουμανία), της Motion Digital (Τσεχία) και του Δήμου Lousada (Πορτογαλία).

Η δράση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευημερίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς καινοτόμα εργαλεία και επιμορφωτικό υλικό για την πρόληψη συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών δυσκολιών από τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η Εθνική Τελετή Βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2025, στην Πάφο, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής διοργάνωσης Erasmus Days, ενώ το έργο θα εκπροσωπηθεί και στην Ευρωπαϊκή Τελετή Βράβευσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου του 2025, στις Βρυξέλλες.

Εκεί, η απονομή των βραβείων θα γίνει από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τα κοινωνικά δικαιώματα, τις δεξιότητες και την απασχόληση, κα Roxana Mînzatu.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας και της κοινωνικής ευαισθησίας στην προσχολική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ