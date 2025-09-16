Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) με ανακοίνωσή του ενημερώνει για τις τελευταίες αποσύρσεις οχημάτων και εξαρτημάτων από την ευρωπαϊκή αγορά ως αυτές γνωστοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate κατά την 36η εβδομάδα του 2025 και καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Το Τμήμα σημειώνει ότι οι οικονομικοί αυτοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα υπό αναφορά αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες, ή για τα εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Όπως αναφέρεται κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τηλεφωνικώς στο 22600500 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ