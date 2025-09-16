Όλες σχεδόν οι περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην ορεινή επαρχία Λεμεσού, θα κηρυχθούν ως απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το κυνήγι θα απαγορεύεται κατά την περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος καθώς και κατά την περίοδο κυνηγίου της τσίχλας.

Η όλη διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών και με την ολοκλήρωσή της, ο χάρτης των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή Artemis Cy, θα επικαιροποιηθεί ανάλογα.

Δείτε τον χάρτη: