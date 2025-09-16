Για το ζήτημα της αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία, μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Αρχικά, ξεκαθάρισε πως «ποτέ δεν έχω πει ότι δεν αναγνωρίζω τα στοιχεία της μεταρρύθμισης, αντιθέτως η μεταρρύθμιση εμπεριέχει και άλλα στοιχεία, πολύ σημαντικά, όπως είναι οι νέες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων».

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως «οι βαθμολογίες που τελικά καταγράφονται είναι παρόμοιες με την προηγούμενη κατάσταση» και προειδοποίησε ότι «οι τάσεις που έχουν αναπτυχθεί δείχνουν μια εικόνα που μου δημιουργεί απαισιόδοξη προοπτική, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αν δεν γίνουν οι εκπαιδεύσεις που πρέπει να γίνουν και αν δεν εφαρμοστούν αυτά που προβλέπουν οι κανονισμοί».

Όπως εξήγησε, «η αξιολόγηση δεν είναι μια τυπική διαδικασία χωρίς ουσία, είναι υποχρέωση των προϊσταμένων να καταγράφουν την πορεία των υφιστάμενων κατά τη διάρκεια της δουλειάς, να κρατούν ημερολόγιο και να την καθιστούν ουσιαστικό μέρος του ρόλου τους».

Παραθέτοντας στοιχεία, επισήμανε ότι «ο μέσος όρος το 2023 ήταν γύρω στο 8,7, ενώ φέτος έχει πάει στο 9 στις δεκάδες, κάτι που δείχνει μετακίνηση προς τις παλιές, παρωχημένες ισοπεδωτικές λογικές, καταστάσεις που το νέο σύστημα επιχειρεί να διορθώσει». Επεσήμανε δε ότι «οι προϊστάμενοι έχουν ευθύνη να λάβουν όλα τα μέτρα για να προστατευτεί το σύστημα, διότι είναι απαραίτητο να έχουμε σωστές αξιολογήσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το ρουσφέτι εξακολουθεί να υφίσταται στη δημόσια υπηρεσία, σημείωσε ότι «εάν η μέση βαθμολογία όλων είναι το εξαίρετο, σχεδόν στο εννιά, για ποιο ρουσφέτι λέμε; Αν όλοι είναι το ίδιο, είναι πιο εύκολο να κάνεις τοποθετήσεις». Εξήγησε ωστόσο ότι «το πρόβλημα εντοπίζεται σε συμπτώματα και παθογένειες που κουβαλάμε από το προηγούμενο σύστημα, όπως η ανευθυνότητα και η ευθυνοφοβία όσων αξιολογούν».

Ο κ. Παπαγεωργίου υπερασπίστηκε το νέο σύστημα, τονίζοντας ότι «έχει συσταθεί σε πολύ σωστά πρότυπα, που εφαρμόζονται σε πολλές προηγμένες χώρες», και υπογράμμισε ότι «αυτό που χρειάζεται είναι όσοι το εφαρμόζουν να αντιληφθούν το βάρος της ευθύνης που έχουν». Όπως είπε, «η ισοπεδωτική αξιολόγηση στο τέλος της μέρας αδικεί αυτούς που είναι πραγματικά εργατικοί και ξέρουν, γιατί ευνοεί αυτούς που δεν προσφέρουν».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του ρουσφετιού στις προαγωγές, διευκρινίζοντας ότι «το βασικό μέρος της μεταρρύθμισης είναι οι αλλαγές στο θέμα της πλήρωσης των θέσεων από την Α13 και πάνω μέχρι και τις θέσεις των γενικών διευθυντών». Όπως εξήγησε, «όλοι αυτοί πλέον περνούν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης από εξουσιοδοτημένα κέντρα, με γραπτές εξετάσεις, κέντρα αξιολόγησης και δοκιμασίες που έχουν σχεδιαστεί με πρότυπα που εφαρμόζονται στις προηγμένες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τέλος, χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία «μια τομή στον τρόπο που λειτουργούμε» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μέσω αυτής θα επιλέγονται οι αξιότεροι γενικοί διευθυντές και διευθυντές, αυτοί που θα είναι και αξιολογητές και θα ρυθμίζουν τη δημόσια υπηρεσία».