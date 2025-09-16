Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε, μέσα σε 15 λεπτά, φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της Δευτέρας, στην κοινότητα Μονιάτη, της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 22:55 στα όρια της κοινότητας και ανιχνεύθηκε από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 23:10, προτού επεκταθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πολιτικής Άμυνας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.