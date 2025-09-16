Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την εκδίωξη αθλητών και προπονητών από τα κολυμβητήρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σύμφωνα με ανακοινωση, το γεγονός σημειώθηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του ΚΟΑ ότι εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για όλα τα αθλητικά σωματεία, με γνώμονα τη διαφάνεια και την αμεροληψία.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «εκπαραθύρωση προσφυγικών σωματείων και όχι μόνο», με σκοπό – όπως υποστηρίζεται – την εξυπηρέτηση «αλλότριων προσωπικών και σωματειακών συμφερόντων». Ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου καταγγέλλει επίσης ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε αγνοώντας ακόμη και την πλειοψηφία των μελών της σχετικής ομοσπονδίας.

Η καταγγελία αφορά την απομάκρυνση σωματείων, αθλητών και προπονητών από τις προπονήσεις τους, γεγονός που, σύμφωνα με τον Όμιλο, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή αθλητική δραστηριότητα και υπονομεύει την ίση μεταχείριση στον χώρο του κυπριακού αθλητισμού.