Η Κύπρος βρέθηκε στο προσκήνιο μεγάλης τελετής που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ιερουσαλήμ, όπου το Υπουργείο Κληρονομιάς του Ισραήλ τίμησε τρεις ραβίνους–απεσταλμένους του Λουμπάβιτς με το βραβείο «Shield of Shlichus» για τη συμβολή τους στη διάσωση και φιλοξενία χιλιάδων Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Ιράν. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν ο ραβίνος Aryeh Zeev Raskin, απεσταλμένος του Ρέμπε στη Λάρνακα, ο ραβίνος Yitzchok Eisenbach, που δραστηριοποιείται στην Πάφο αλλά και ο Ραββίνος Menachem Mendel Hendel της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, μόνο στην Κύπρο προσγειώθηκαν 27 πτήσεις με Ισραηλινούς που είχαν αποκλειστεί στο εξωτερικό μετά την αιφνιδιαστική επίθεση και τον 12ήμερο πόλεμο που ακολούθησε. Οι απεσταλμένοι περιέγραψαν τις πρωτόγνωρες στιγμές που βίωσαν, όταν έπρεπε να προσφέρουν στέγη, τροφή και πνευματική στήριξη σε ανθρώπους κάθε προέλευσης – από υπερ-ορθόδοξους μέχρι κοσμικούς επιστήμονες.

«Δεν είμαστε εμείς οι ήρωες· είμαστε απεσταλμένοι του Ρέμπε*», υπογράμμισε ο ραβίνος Raskin, αποδίδοντας τη δύναμη του έργου τους στην καθοδήγηση και το όραμα του Λουμπάβιτς. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν προβλήθηκαν πλάνα του Ρέμπε, ενώ το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν η στιγμή που οι τρεις ραβίνοι παρέλαβαν το βραβείο από τον υπουργό Κληρονομιάς Αμικαΐ Ελιάου.

Ο ισραηλινός υπουργός εξήρε τους τιμηθέντες χαρακτηρίζοντάς τους «αγγέλους διάσωσης του εβραϊκού λαού», τονίζοντας ότι η προσφορά τους αξίζει κάθε αναγνώριση. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον ραβίνο Raskin να αφιερώνει το βραβείο στις συζύγους και στα παιδιά των απεσταλμένων, τους «αφανείς ήρωες» της καθημερινής αποστολής.



Ο όρος Rebbe (Ρέμπε) προέρχεται από τη γίντις γλώσσα και σημαίνει «δάσκαλος» ή «πνευματικός οδηγός». Χρησιμοποιείται στον εβραϊκό ορθόδοξο και ιδιαίτερα στον Χασιδισμό, για να δηλώσει τον ηγέτη μιας χασιδικής κοινότητας.