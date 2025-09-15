Τον βιασμό του από δύο συγκρατούμενους του κατήγγειλε στην Αστυνομία κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για εμπόριο ναρκωτικών κατονόμασε τους συγκρατούμενούς του.

Το φερόμενο θύμα αφού κατονόμασε τους δύο κατ' ισχυρισμό βιαστές του αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

«Επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει μία καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατάδικου». Δήλωσε λειτουργός της αστυνομίας

Την ίδια ώρα μέλη της Αστυνομίας στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης πραγματοποίησαν έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές συλλέγοντας κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της πτέρυγας όπου κρατούνται θύμα και θύτες, ενώ αναμένεται να πάρουν κατάθεση και από τους δύο καταδικασθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τρία πρόσωπα φαίνεται να είναι Κύπριοι με το θύμα να έχει καταδικαστεί για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης: Κατάδικος κατήγγειλε βιασμό από δύο κρατούμενους στις Κεντρικές Φυλακές