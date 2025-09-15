Καθόλου αισιόδοξη δεν είναι η εικόνα σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης στη Δημόσια Υπηρεσία καθώς τα περισσότερα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, όχι μόνο εξακολουθούν να το εφαρμόζουν με πλήρη απόκλιση από τις διατάξεις του νέου συστήματος αλλά το παραβιάζουν κατάφωρα, δήλωσε, τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου παρουσίασε σήμερα, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, το έργο της Επιτροπής και τις ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία. Ανάμεσα στα ζητήματα που περιλαμβάνονταν στη μεταρρύθμιση ήταν το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων καθώς για χρόνια αυτό παρουσίαζε μια ισοπεδωτική εικόνα με σχεδόν όλους τους υπαλλήλους να αξιολογούνται με άριστα.

Όπως ανέφερε στη διάσκεψη ο κ. Παπαγεωργίου σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δημόσιων υπαλλήλων ανήλθε το 2024 στο 9,01 από τα 10, ενώ το 2023 ήταν στο 8,74. Όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, με εξαίρεση το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου παρατηρείται επιτυχής συμμόρφωση με τις αρχές του συστήματος αξιολόγησης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μέσος όρος βαθμολογίας κατά το 2024 όχι μόνο κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2023, αλλά παρουσίασε περαιτέρω αύξηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σημαντική (Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μέση βαθμολογία 10, Υπουργείο Υγείας 9,84, Δικαστική Υπηρεσία 9,55).

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως προφανώς οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχουν, παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε "παρωχημένες και ισοπεδωτικές νοοτροπίες". Τόνισε πως για την αντιμετώπιση του φαινομένου χρειάζεται οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθύνσεις των Τμημάτων να λάβουν τα αναγκαία μέτρα όσο είναι ακόμη καιρός, επισημαίνοντας πως η εκπαίδευση που έλαβαν οι αξιολογητές δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και χρειάζεται να επαναληφθεί.

Στην παρουσίαση του, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε πως καθόλη τη διάρκεια του 2024 η ΕΔΥ εργάστηκε εντατικά για την προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης που προκύπτει από τις σχετικές νομοθεσίες που ψηφίστηκαν το 2022 και αφορούν την πλήρωση ανώτερων και ανώτατων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Όπως είπε, στα μέσα του 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο “Establishment procedures and set up of an examination centre for the Cyprus Public Service Commission”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, δρομολογήθηκαν ενέργειες για την ανάπτυξη μηχανισμών και δεξιοτήτων για την επιλογή αξιόπιστων συνεργατών σε σχέση με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την επίβλεψη των εξεταστικών κέντρων.

Επιπλέον, κατά το 2024 η ΕΔΥ έλαβε αποφάσεις Πολιτικής αναφορικά με την αποτίμηση κριτηρίων που προβλέπονται από τον νόμο, ενώ σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο αναπτύχθηκε Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την αγορά υπηρεσιών Εξεταστικού Κέντρου για την πρόσληψη/προαγωγή στελεχών σε μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ακόμη πως μέσα στο 2024 η ΕΔΥ συνήλθε 221 φορές και εξέτασε 3.113 θέματα, με πέραν των μισών να αφορούν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων. Συγκεκριμένα, η ΕΔΥ προέβη στην πλήρωση 1014 θέσεων, εκ των οποίων οι 613 αφορούσαν διορισμούς και οι 401 προαγωγές.

Επίσης, δέχτηκε 840 υποψηφίους σε προφορική εξέταση για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, έναντι 750 που δέχτηκε το 2023. Ακόμη, η ΕΔΥ προέβη στην προκήρυξη 651 θέσεων, επανεξέτασε 12 διαδικασίες πλήρωσης θέσεων που αφορούσαν 26 θέσεις ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις Δικαστηρίων, και πήρε αποφάσεις για τον αναπληρωτικό διορισμό 48 υπαλλήλων.

Σε άλλο σημείο της παρουσίασης του, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στο προφίλ των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο δημόσιο κατά το 2024 ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών ή και μεταπτυχιακών προσόντων.

Συγκεκριμένα, από τους 12.179 υπαλλήλους ποσοστό κοντά στο 70% ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων. Συγκεκριμένα, το 39% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού και 31% πρώτου πτυχίου. Απ’ εκεί και πέρα, το 13,34% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 15% μέσης εκπαίδευσης, και 1,72% είναι κάτοχοι άλλων επαγγελματικών προσόντων.

Χαρακτηριστικό είναι, όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, πως το 77% των υπαλλήλων στις θέσεις που δεν απαιτούνται πανεπιστημιακά προσόντα, είναι κάτοχοι είτε πανεπιστημιακού ή και μεταπτυχιακού διπλώματος.

Σε σχέση με την κατανομή των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία σε σχέση με το φύλο, η εικόνα δείχνει μια μάλλον γυναικοκρατούμενη κατάσταση, καθώς το ποσοστό των γυναικών παρουσιάζεται συντριπτικά μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα, στη δημόσια υπηρεσία απασχολούνται γυναίκες σε ποσοστό 64% έναντι 36% των ανδρών.

Το ποσοστό παραμένει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 64% γυναίκες και 36% άνδρες τόσο σε επιστημονικές θέσεις όσο και σε μη επιστημονικές θέσεις. Ωστόσο, γίνεται μικρή διαφοροποίηση, προς όφελος των ανδρών στις μεσοδιευθυντικές και διευθυντικές θέσεις, με τις γυναίκες ωστόσο να έχουν την πλειοψηφία.

Αναλυτικά, στις μεσοδιευθυντικές θέσεις οι άνδρες ανέρχονται στο 46% και οι γυναίκες στο 54% και στις διευθυντικές το ποσοστό των ανδρών βρίσκεται στο 45% και των γυναικών στο 55%.

Αναφορικά με τα ηλικιακά δεδομένα των δημοσίων υπαλλήλων, η εικόνα καταδεικνύει μια μάλλον γερασμένη κατάσταση. Συγκεκριμένα, μόλις το 7,23% του συνόλου έχουν ηλικία από 18 έως 34. Η μερίδα του λέοντος βρίσκεται στις ηλικίες 35-54 όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 67%, ενώ στις ηλικίες πάνω των 55 ετών το ποσοστό των υπαλλήλων βρίσκεται στο 25,76%.

Σε σχέση με τις προκλήσεις και τις προοπτικές, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε πως οι ρυθμίσεις από τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν το 2022 σε σχέση με τις διαδικασίες πλήρωσης των ανώτερων και ανώτατων θέσεων είναι προφανές ότι επιφέρουν σημαντική αλλαγή στον τρόπο πλήρωσης των θέσεων αυτών δίδοντας έμφαση στις δεξιότητες και ικανότητες των υποψηφίων. Η αξιολόγηση μέσα από διαδικασίες εξεταστικών κέντρων αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην όλη προσπάθεια για επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων, σημείωσε.

Ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως κατά το 2024 έγινε κατορθωτή μόνο η πλήρωση θέσεων σε επίπεδο των θέσεων προαγωγής, καθώς για τις θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Διατμηματικής Προαγωγής υπήρξε καθυστέρηση καθώς έπρεπε να εγκριθούν τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, κάτι που έγινε τον Ιούλιο του 2024 και συνεπώς οι προκηρύξεις έγιναν το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ