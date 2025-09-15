Πέραν των 100.000 καρτών φιλάθλου έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, εκτιμώντας ότι, ενώ η αγωνιστική σεζόν βρίσκεται στην εκκίνησή της, το φίλαθλο κοινό έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για έκδοση της κάρτας.

Περαιτέρω αναφέρει πως μέσω της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης έχουν εκδοθεί περίπου 90.000 από τις 100.000 και πλέον συνολικά κάρτες φιλάθλου.

Η ανακοίνωση του ΚΟΑ σημειώνει ότι πολλές κάρτες φιλάθλου έχουν λήξει από τις 31 Μαϊου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παλιές κάρτες φιλάθλου απευθύνονταν σε πολίτες που τις χρησιμοποίησαν σε συγκεκριμένα παιχνίδια (π.χ. αλλοδαποί που ήρθαν στην Κύπρο σε εκτός έδρας ματς των ομάδων τους), ο αριθμός κρίνεται ικανοποιητικός, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο ΚΟΑ υπενθυμίζει ότι, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, έχει ανακοινώσει εναλλακτικούς τρόπους έκδοσης κάρτας φιλάθλου για τους συνταξιούχους, έπειτα από σχετικό αίτημα των ομάδων, καθώς μέλημά του είναι η διευκόλυνση του κοινού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά του στα γήπεδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ