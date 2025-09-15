Κατέθεσε ως πρώτος μάρτυρας για τη σημερινή διαδικασία ο πρόσφυγας Κλεάνθης Κτωρίδης, σε γη του οποίου γίνονται αναπτύξεις από την εταιρεία του Αϊκόυτ. Πρόκειται για τεμάχιο στην περιοχή Βασιλικές στην Ακανθού.

Για την ανάπτυξη ενημερώθηκε από την Αστυνομία. Δήλωσε ενώπιον του Κακουργιοδικείου ότι δεν προχώρησε σε καμία επένδυση ή πώληση του τεμαχίου. Ούτε προτίθεται να προσφύγει στην λεγόμενη επιτροπή.

Κατέθεσε επίσης ο ειδικός αστυφύλακας που συνέλαβε τον Αϊκούτ στο οδόφραγμα Δερύνειας. Αναφέρθηκε στα γεγονότα της σύλληψης στις 7/6/2024. Η υπεράσπιση Αϊκόυτ διαπίστωσε ότι στην κατάθεση του αστυφύλακα στους ανακριτές διαφορετικά στοιχεία συγκριτικά με το ένταλμα. Διαφορετικό αριθμό διαβατηρίου και όνομα του κατηγορουμένου. Αρχικά ο μάρτυρας υπέδειξε ότι ήταν δικό του τυπογραφικό λάθος στην κατάθεση.

Στη συνέχεια η υπεράσπιση του υπέβαλε ότι τα λανθασμένα στοιχεία υπήρχαν στο μήνυμα ειδοποίησης, και για αυτό χρειάστηκε να γίνει ο δεύτερος έλεγχος και να σταλεί δεύτερο ένταλμα. Ο μάρτυρας συμφώνησε δηλώνοντας «μάλιστα».

Στη συνέχεια κατέθεσε η μάρτυρας Μαρία Αρέστη, συνιδιοκτήτρια τεμαχίων γης στην υπό κατοχή περιοχή όπου γίνονται οι αναπτύξεις. Αναγνώρισε επίσης την περιουσία της και δήλωσε πως ουδέποτε έδωσε την άδεια για εκμετάλλευση της περιουσίας.

