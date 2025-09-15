Σε άλλες δυο συλλήψεις προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού, το απόγευμα της Κυριακής, σε σχέση με τη ρίψη πυροβολισμών εναντίον φαρμακείου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 25χρονο και 36χρονο, οι οποίοι συνελήφθηκαν μετά από εξασφάλιση σχετικής μαρτυρίας για εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ είχε προηγηθεί, την ίδια μέρα, η σύλληψη και 57χρονου.

Την υπόθεση είχε καταγγείλει η 61χρονη ιδιοκτήτρια του φαρμακείου και από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ 11 και 12 Σεπτεμβρίου, ρίφθηκαν τρεις πυροβολισμοί, με πυροβόλο όπλο, προς τη γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 57χρονο για τους πυροβολισμούς σε φαρμακείο-Τον «έκαψε» μαρτυρία