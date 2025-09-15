Συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας, έδωσαν η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενήργησαν χθες στο διαμέρισμα Μόρφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε σε τέσσερα υποστατικά του διαμερίσματος Μόρφου. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν 3 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, να εργάζονται παράνομα, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης απασχόλησης καθώς και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Εναντίον των τριών εργοδοτών των πιο πάνω προσώπων, διερευνώνται υποθέσεις παράνομης εργοδότησης.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν τέσσερις παραβάσεις σχετικά με την νομοθεσία για την αδήλωτη εργασίας, για τις οποίες επέδωσαν ειδοποιήσεις, ενώ επέδωσαν άλλες τρεις ειδοποιήσεις για μη καταβολή κατώτατου μισθού, μη έκδοσης συμβολαίων και μη τήρησης του περί προστασίας των μισθών νόμου.