Σε καταγγελία εναντίον του πνευματικού της προέβη γυναίκα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Λουκά Σπαθάρη, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι την ξεγέλασε με αποτέλεσμα η ίδια να μεταβιβάσει το σπίτι της στην κόρη του ιερέα.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή της ηλικιωμένη γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η ιερέας που είναι ο πνευματικός της, την έπεισε να του παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια 150 χιλιάδες ευρώ και να μεταβιβάσει διαμέρισμά αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ στην κόρη του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ιερέας και η σύζυγος του ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις με την ηλικιωμένη και κατόρθωσαν να την πείσουν εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη και την ευάλωτη θέση της, καθώς δεν είχε παιδιά.

Τόσο η παραπονούμενη όσο και συγγενικά της πρόσωπα από την παρότρυναν να προβεί σε καταγγελία, ανέφεραν ότι ο ιερέας και η παπαδιά έπεισαν την 70χρονη με πρόσχημα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Η ηλικιωμένη μετά από συμβουλές συγγενών και συνειδητοποιώντας τι μπορεί να έχει συμβεί, προέβη στην καταγγελία ενώπιων της Αστυνομίας.

Για την καταγγελία ενημερώθηκε η Αρχιεπισκοπή, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ερευνών η υπόθεση θα οδηγηθεί στην Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε 57χρονο για τους πυροβολισμούς σε φαρμακείο-Τον «έκαψε» μαρτυρία