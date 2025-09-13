Στην προσφορά σχολικών ειδών σε παιδιά οικογενειών της ορεινής Λεμεσού, που επλήγησαν από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά από τον ΔΗΣΥ αναφέρεται η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων της Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, εκφράζοντας ευχαριστίες.

Σε δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία προσθέτει πως η πράξη αποτελεί υλική βοήθεια σε μια κρίσιμη στιγμή και ένα ουσιαστικό μήνυμα στήριξης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Συμπληρώνει ότι οι μαθητές, που βιώνουν ήδη τις συνέπειες μιας δύσκολης εμπειρίας, έλαβαν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας ένα σημαντικό στήριγμα για να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελο.

Πηγή: ΚΥΠΕ