Kαθοριστικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι ο Κενάν Αγιάζ θα τύχει της ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης που δικαιούται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί η μεταφορά του ώστε να εκτίσει την ποινή του στην Κύπρο, αναφέρει το Παρατηρητήριο για τη δική του Κενάν Αγιάζ.

Σε δελτίο Τύπου το Παρατηρητήριο αποδίδει τα εύσημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειές του, χάρη στις οποίες υλοποιήθηκε η δέσμευση για τη μεταφορά του Κενάν, ώστε να εκτίσει την ποινή του στην Κύπρο και ταυτόχρονα αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις, συλλογικότητες και απλοί πολίτες, οι οποίοι στάθηκαν με συνέπεια στο πλευρό του Κενάν και ανέδειξαν το αίτημα για δίκαιη και ανθρώπινη μεταχείρισή του.

Το Παρατηρητήριο συμπληρώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης της και να εργάζεται για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη όπως θα συνεχίσει να συμπαρίσταται στον αγώνα για ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων»