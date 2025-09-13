Εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 13/09/2025, στις 4.30μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας, από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία στη Λευκωσία (Πλατεία Ελευθερίας – Υπουργείο Οικονομικών – ΠΑΣΥΔΥ – Φώτα Λόρδου Βύρωνος – Σπίτι Ε.Ε.- επιστροφή στην Πλατεία Ελευθερίας).

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης: Παλαιστινιακό: Κύπρος και Ελλάδα υπερψήφισαν τη Διακήρυξη για λύση δύο κρατών