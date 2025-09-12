Επαναρχίζει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η διαδρομή λεωφορείου 115, από Περβόλια – Κίτι προς τη Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρεται ότι «η διαδρομή 115 από τις περιοχές Περβόλια – Κίτι προς την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και Τεχνική Σχολή Λάρνακας, η οποία είχε ανασταλεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, για λόγους ασφαλείας, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου».

Η απόφαση για την επανέναρξη της διαδρομής, προστίθεται «λήφθηκε μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει την τοποθέτηση φρουρών ασφαλείας στο λεωφορείο, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του οδηγού και των μαθητών».

Το Υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά που οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή και υπογραμμίζει ότι η προστασία των πολιτών, και ιδιαίτερα των μαθητών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Μεταφορών καλεί «τους μαθητές - επιβάτες της διαδρομής να προσέρχονται κανονικά στις καθορισμένες στάσεις, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ