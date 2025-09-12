Η Αστυνομία, συνεχίζει να δέχεται καταγγελίες για ψευδή μηνύματα τα οποία αποστέλλονται τόσο μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων, τα οποία καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, με σκοπό την πληρωμή εξώδικων προστίμων δήθεν τροχαίων παραβάσεων.

Σκοπός των δραστών είναι η εξαπάτηση και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Η Αστυνομία ΔΕΝ επικοινωνεί με το κοινό με αυτόν τον τρόπο.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοια μηνύματα:

ΜΗΝ ανοίγετε ύποπτους συνδέσμους

ΜΗΝ δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, τα οποία σας οδηγούν σε άγνωστους ηλεκτρονικούς συνδέσμους.

Υπενθυμίζεται, ότι η ΟΡΘΗ διαδικασία εντοπισμού και πληρωμής εξωδίκων προστίμων για παραβάσεις τροχαίας που έχουν καταγραφεί από τις κάμερες του συστήματος φωτοεπισήμανσεις, είναι η ακόλουθη:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της αναδόχου εταιρείας (www.CyCameraSystem.com.cy) και να καταχωρήσουν:

α) τον αριθμό εγγραφής του οχήματος τους και

β) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό μητρώου αλλοδαπού (ARC) ή τον αριθμό της εταιρείας / επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να διαπιστώσουν:

α) κατά πόσο εκκρεμεί οποιοδήποτε εξώδικο πρόστιμο εις βάρος τους,

β) τον αριθμό των εξωδίκων προστίμων που εκκρεμούν και

γ) τον αύξοντα αριθμό του κάθε εξωδίκου προστίμου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την άμεση πληρωμή του προστίμου, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy) και να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία, μέσω και της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com/.