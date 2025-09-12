Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον φαρμακείου, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, διαφάνηκε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι έριξαν τρεις πυροβολισμούς στην πρόσοψη του φαρμακείου, με πυροβόλο όπλο.

Από τη σκηνή, που αποκλείστηκε το πρωί, μόλις ενημερώθηκε η Αστυνομία, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών ανακριτών βρίσκονται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, που ενδεχομένως να κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών.

Πηγή: ΚΥΠΕ