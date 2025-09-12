Την έντονη αντίδραση τους εκφράζουν μέλη του Συνδέσμου Αγωνιστών πόλεως και επαρχίας Λεμεσού σε σχέση με πληροφορίες ότι έχει προχωρήσει η συμφωνία για πώληση του τεμαχίου γης όπου βρίσκεται ο τάφος και το κρησφύγετο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στην Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού (ΣΑΠΕΛ) καταγγέλλει ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου επέτρεψε την άμεση διεθνή εμπορική εκμετάλλευση του Ιερού Χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ, προχωρώντας μάλιστα και στη μετακίνηση του τάφου του Αρχηγού Διγενή. Ο ΣΑΠΕΛ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως πράξη ιεροσυλίας, εθελούσιου εξευτελισμού και βεβήλωσης των θυσιών των ηρώων, σημειώνοντας ότι συνιστά αφοπλισμό της σημερινής γενιάς και διεργασία αφελληνισμού των επόμενων.

Υπενθυμίζει ότι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ ουδέποτε επιδίωξε προσωπικές τιμές, ούτε και όρισε τάφο εντυπώσεων. Στον χώρο του Κρυσφηγέτου είχε καθορίσει να ανεγερθεί μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με συγκρότημα μουσείων, ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών. Την ίδια ημέρα που διέταξε τη λήξη του Αγώνα, τον Φεβρουάριο του 1959, είχε ζητήσει να αποκρυβούν τα αυθεντικά όπλα των ανταρτών της Λεμεσού, ώστε να εκτίθενται στο μουσείο που οραματιζόταν, τιμώντας έναν προς έναν όλους τους Έλληνες που με τους αγώνες και τις θυσίες τους κράτησαν ζωντανό το ιδανικό της ελευθερίας και της δόξας του Ελληνισμού στην Κύπρο.

Τονίζει ότι ο ιστορικός χώρος του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ ανήκει νομικά στο Ίδρυμα του Στρατηγού Διγενή με έδρα την Αθήνα, ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος και διοικείται από επιτροπή. Το 2017 ο ΣΑΠΕΛ διαπίστωσε ότι η επιτροπή του Ιδρύματος και οι συνεργάτες της στην Κύπρο ανήρτησαν διαδικτυακή προκήρυξη ζητώντας επενδυτή για την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου. Τότε, ο ΣΑΠΕΛ απέτρεψε την πράξη, κρίνοντάς την αντίθετη με το καταστατικό του Ιδρύματος. Από τότε, έχει καταστήσει κύρια αποστολή του τη ματαίωση κάθε απόπειρας εκποίησης ή εμπορικής χρήσης του χώρου.

Όπως σημειώνεται, για πενήντα χρόνια τα ιδρύματα σε Αθήνα και Κύπρο, παρά τις σχετικές άδειες του Δήμου Λεμεσού, δεν προχώρησαν σε καμία εργασία ανέγερσης μνημείου. Σήμερα, με το πρόσχημα της ανέγερσης μνημείου του Διγενή, προωθείται η πώληση της γης, κάτι που αποτυπώνεται και σε σχετικά σχεδιαγράμματα.

Ο ΣΑΠΕΛ ξεκαθαρίζει ότι ούτε διεκδικεί ούτε πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην οικονομική διάσταση του ζητήματος, όμως διαβεβαιώνει ότι διά της Δικαιοσύνης και της εθνικής οργής θα κινηθεί κατά παντός υπευθύνου. Καλεί τους επίδοξους επενδυτές να αναλογιστούν τις αποφάσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι ο εκταφιασμός του στρατηγού Ελευθερωτή της Κύπρου αποτελεί πράξη κατάπτυστη και ντροπή για το Έθνος.

Ο ΣΑΠΕΛ καταλήγει ότι θα πράξει το καθήκον του στο ακέραιο.