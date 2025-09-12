Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την Παρασκευή προδικαστική ένσταση που ήγειρε η πλευρά της Ντόριας Βαρωσιώτου, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της κυρίως ένστασης της, που καταχωρήθηκε για την απόλυση της από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με την οποία ζητούσε εξαίρεση τριών δικαστών του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η κ. Βαρωσιώτου υποστήριξε στην ένσταση της ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι τρεις δικαστές από την εξέταση της κυρίως ένστασης που καταχώρησε, γιατί όπως υποστήριξε συμμετείχαν στο Μεταβατικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν το Σώμα που τη διόρισε στη θέση του Επαρχιακού Δικαστή.

Υπενθυμίζεται ότι στην προδικαστική της ένσταση η Ντόρια Βαρωσιώτου έθεσε θέμα «αντικειμενικής αμεροληψίας» από την παρούσα σύνθεση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι η σημερινή απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν εντοπίζεται έγκυρος λόγος εξαίρεσης μελών του.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι το αίτημα εξαίρεσης υποβλήθηκε εκ των υστέρων, παρότι τα κρίσιμα δεδομένα ήταν γνωστά στην ενιστάμενη από την αρχή. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ένσταση καταχωρήθηκε αφού το Δικαστήριο είχε ήδη δηλώσει ετοιμότητα για εκδίκαση της υπόθεσης.

«Η απόφαση μας ως προς το αίτημα που εξετάζεται είναι ομόφωνη. Το υπό κρίση αίτημα εξαίρεσης εξετάστηκε από το σύνολο των Δικαστών του Ανωτάτου, δεδομένου ότι άπτεται ζητημάτων αντικειμενικής αμεροληψίας», αναφέρεται στην απόφαση.

Εξάλλου, το Δικαστήριο παραθέτει στην απόφασή του αναλυτικά το ιστορικό της υπόθεσης και σημειώνει ότι ο διορισμός της κ. Βαρωσιώτου έγινε από το Μεταβατικό Δικαστικό Συμβούλιο με διετή δοκιμαστική περίοδο.

Ο δικηγόρος της κ. Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, είχε υποστηρίξει κατά την ένστασή του ότι οι δικαστές που ζητείται να εξαιρεθούν είχαν εκφράσει άποψη για τον διορισμό της και συμμετείχαν στις συνεντεύξεις για την πρόσληψή της, κάτι που συνιστά – κατά την άποψή του – τεκμήριο έλλειψης αμεροληψίας.

Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν υιοθέτησε αυτή τη θέση.

Παράλληλα, η απόφαση υπογραμμίζει πως η πρακτική του δοκιμαστικού διορισμού εφαρμόστηκε σε σειρά περιπτώσεων και δεν έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση στο παρελθόν.

«Τα δεδομένα στην ενώπιον μας περίπτωση διαφοροποιούνται. Διορισμοί γίνονται σε δοκιμαστική βάση και αυτές τις πρακτικές ακολούθησε το Μεταβατικό Συμβούλιο», σημειώνει το Ανώτατο, για να προσθέσει ότι «υπό τις συνθήκες αυτές, δεν εντοπίζουμε έγκυρο λόγο εξαίρεσης».

«Θα αποτελούσε», συνεχίζει, «άρνηση της εκτέλεσης του καθήκοντός μας».

Επιπλέον, το Ανώτατο υπογράμμισε ότι η υποβολή αιτήματος εξαίρεσης πρέπει να γίνεται άμεσα και να στηρίζεται σε σοβαρά, αντικειμενικά δεδομένα.

«Στην υπό κρίση περίπτωση, όπως αναφέρθηκε, ήταν γνωστά τα δεδομένα στην ενιστάμενη κατά την καταχώρηση ένστασης. Είχε την ευκαιρία να θέσει ζήτημα εξαίρεσης σε προγενέστερο χρόνο. Παρά ταύτα δεν το έκανε, ακόμη και όταν εκδικάστηκε η ένσταση για την έκδοση διατάγματος», σημειώνει στην απόφασή του.

Εξάλλου, μετά την απόρριψη της προδικαστικής ένστασης, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο όρισε την 29η Σεπτεμβρίου του 2025 ως την ημέρα της ακρόαση της κυρίως ένστασης, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν γραπτώς τις αγορεύσεις τους και τη διαδικασία να συνεχίζεται πλέον επί της ουσίας.

Η ακροαματική διαδικασία θα αρχίσει στις 10:30.

Πηγή: ΚΥΠΕ