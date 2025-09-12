Ελεύθεροι «υπό όρους» μέχρι την επόμενη «δικάσιμο» αποφασίστηκε να αφεθούν οι δύο Ε/κ από τους πέντε που είχαν συλληφθεί στα κατεχόμενα στις 19 Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, τους απαγορεύθηκε η έξοδος από το ψευδοκράτος.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, αυτό αποφάσισε το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου ενώπιον του οποίου προσήχθησαν σήμερα οι δύο Ε/κ, που αποτελούν ζευγάρι. Ορίσθηκε εγγύηση ύψους 100.000 ΤΛ για τον καθένα, ενώ κρατήθηκαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τους απαγορεύθηκε η έξοδος από το ψευδοκράτος.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίσθηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου. Ο «εισαγγελέας» που ασχολείται με την υπόθεση δήλωσε στο «δικαστήριο» ότι "θα τροποποιηθεί το κατηγορητήριο".

Πηγή: ΚΥΠΕ