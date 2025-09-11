Το Υπουργείο Εξωτερικών απέτισε φόρο τιμής στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα «X», το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κύπρος θυμάται «τις χιλιάδες αθώων θυμάτων, τους διασώστες και όλους όσοι επηρεάστηκαν με τον πιο φρικτό τρόπο».

Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι τιμώντας τη μνήμη τους, η Κύπρος «επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στον συνεχή αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε όλες της τις μορφές».

Πηγή: ΚΥΠΕ