Ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου χαρακτήρισε την ίδρυση του Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στη Λευκωσία, στην παρουσία της Αντιπρυτάνεως καθηγήτριας Σοφίας Παπαϊωάννου και της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Πανεπιστημίου Δρ. Ελένης Βασιλοπούλου.

Ο Πρύτανης προσέθεσε πως έχουν γίνει συζητήσεις και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σε συνεργασία και με τις άλλες ιατρικές σχολές και με το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, για τη λειτουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Κύπρο.

Στην εισαγωγική του παρουσίαση, ο κ. Σιάσος, αφού προέβη σε μια ιστορική αναδρομή της πορείας του ΕΚΠΑ κατά τους δύο σχεδόν αιώνες λειτουργίας του, είπε κατά τον τελευταίο αιώνα, περισσότεροι από 320.000 Κύπριοι φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ, με σχεδόν 1 στους 4 εν ενεργεία ιατρούς στην Κύπρο να είναι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ το 2025, περισσότεροι από 3.000 Κύπριοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα.

Προσέθεσε ότι μεταξύ των αποφοίτων του ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται ο 1ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ', ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο νυν Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο νυν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος

«Το ΕΚΠΑ φιλοδοξεί να παραμείνει το κορυφαίο Πανεπιστήμιο αριστείας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την πνευματική ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας υπηρεσίες διεθνούς κύρους ως φάρος γνώσης, πολιτισμού, επιστημονικής προόδου και ανθρώπινων αξιών, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα στη διεθνή σκηνή», σημείωσε ο καθηγητής Σιάσος.

Παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα παγκύπριας δημοσκόπησης, σύμφωνα με τα οποία το 87% των πολιτών χαιρετίζει την ίδρυση του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ, ενώ σε ποσοστά άνω του 70% αναγνωρίζονται το κύρος του Πανεπιστημίου, η ποιότητα σπουδών και η αξία των πτυχίων του.

Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα, αξιοποιώντας τόσο ιστορικά πλήρως ανακαινισμένα κτήρια στην πρωτεύουσα όσο και σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Σιάσος.

Πρόκειται, όπως είπε, για την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ψυχολογίας και το αγγλόφωνο πρόγραμμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας στην Αρχαία Ελλάδα.

Συμπλήρωσε ότι τα γραφεία της Πρυτανείας και του Συμβουλίου Διοίκησης θα φιλοξενηθούν στο Ελένειο, ενώ το Κτήριο Διοίκησης Σχολών – Τμημάτων με τις αντίστοιχες γραμματείες θα στεγαστεί σε ιστορικό κτίριο στην περιοχή της Φανερωμένης έπειτα από παραχώρηση της Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

«Η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο στρατηγικής σημασίας για την εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολιτισμό του Ελληνισμού και θα αναδείξει και θα ενισχύσει τον μακροχρόνιο ιστορικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό δεσμό Ελλάδας και Κύπρου», τόνισε, προσθέτοντας ότι από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Εκκλησία της Κύπρου έως το Δήμο Λευκωσίας και Λάρνακας και τους τοπικούς φορείς, το Παράρτημα απολαμβάνει ήδη ισχυρής στήριξης, «αντανακλώντας την επιθυμία της κυπριακής κοινωνίας να αγκαλιάσει το ΕΚΠΑ ως δικό της».

«Η ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο σηματοδοτεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που εκτείνεται σε διάστημα σχεδόν δύο αιώνων. Εμπιστευόμαστε πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία και την κοινωνία και προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός παραρτήματος που θα τιμά τις κοινές μας αξίες, ενώ θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέφερε στον δικό του χαιρετισμό ότι το ΕΚΠΑ, «ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, έρχεται για να ενισχύσει ποιοτικά το ακαδημαϊκό οικοσύστημα που έχει χτιστεί στη Λευκωσία εδώ και δεκαετίες και το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα τουλάχιστον μεγάλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, «στα οποία προστίθεται ένα ποιοτικό, σπουδαίο, με βάθος ιστορίας και επιστημοσύνης ίδρυμα».

«Για μας, λοιπόν, αυτή η υλοποίηση σε πρώτη φάση της στρατηγικής μας για την προσέγγιση ενός ποιοτικού ακαδημαϊκού ιδρύματος δίνει μια νέα ευκαιρία στο κέντρο της Λευκωσίας. Γιατί καταφέρνει μέσω της δραστηριοποίησης του Πανεπιστήμιου να φέρει νεανικό πληθυσμό, πληθυσμό ζωντανό, πληθυσμό ο οποίος λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για να ενισχύσει και τη ζωή και την οικονομία αλλά και τη γνώση στην πόλη μας» είπε.

Επίσης, πρόσθεσε, «το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βοηθά την Λευκωσία να εδραιωθεί διεθνώς ως ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, έχοντας πλέον ένα πανεπιστήμιο με ισχυρό επίπεδο στα rankings το οποίο μπορεί να απευθυνθεί σε αγορές στην περιοχή μας αλλά και ανά το παγκόσμιο».

«Για την πόλη της Λευκωσίας, η παρουσία του ΕΚΠΑ συνιστά μια ισχυρή ευκαιρία για να τονώσουμε ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη που παρατηρείται στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο Δήμος Λευκωσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους οποίους και ευχαριστώ, δεν είχε κανένα ενδοιασμό να στηρίξει αυτό το εγχείρημα παραχωρώντας εγκαταστάσεις στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν οι σχολές του Πανεπιστήμιου, με προμετωπίδα βεβαίως τη σπουδαία Ιατρική Σχολή», συμπλήρωσε.

Σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος αποτελεί μέλος της διοικούσας επιτροπής του παραρτήματος, απηύθυνε ο διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου π. Κυπριανός Κουντούρης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς, ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Δότσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος, καθώς και ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος.

Ερωτηθείς για το κοινό στο οποίο απευθύνεται σε πρώτη φάση το παράρτημα του Πανεπιστήμιου με τις σχολές που διαθέτει αυτή η στιγμή και τη διαδικασία στελέχωσής του, ο καθηγητής Σιάσος είπε ότι απευθύνεται σε όλους τους υποψήφιους Κύπριους φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο.

«Ωστόσο το κοινό μας δεν περιορίζεται μόνο στην Μεγαλόνησο, επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Φυσικά επεκτείνεται και στην Ελλάδα, επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής για τα ξενόγλωσσα προγράμματα. Ήδη έχουμε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα, ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και άλλα ξενόγλωσσα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους φοιτητές από άλλες, μη ελληνόφωνες χώρες. Άρα σε αυτή τη φάση είναι και διεθνείς φοιτητές, αλλά και Κύπριοι και Κύπριες φοιτήτριες», προσέθεσε.

Σχετικά με τη στελέχωση, ανέφερε ότι ο προγραμματισμός του πανεπιστημίου προβλέπει το παράρτημα στην Κύπρο να λειτουργεί με τουλάχιστον 70% καθηγητές που θα διαμένουν και θα ζουν μόνιμα στην Κύπρο και ένα 30% περίπου με καθηγητές από το μητρικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οι οποίοι θα έρχονται με κάποια άδεια ή για κάποια εξάμηνα για να κάνουν τα μαθήματα.

Ερωτηθείς επίσης για τα επόμενα βήματα της παρουσίας του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ο Πρύτανης του ιδρύματος είπε ότι περιλαμβάνουν την ίδρυση και άλλων τμημάτων. «Θέλουμε να πάμε όμως με σταθερά βήματα, να ολοκληρωθεί πρώτα η φάση λειτουργίας όλων των οκτώ τμημάτων, που αισιοδοξούμε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί το 2026», σημείωσε.

«Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε ως πρώτο στόχο και την έρευνα και την καινοτομία. Άρα θέλουμε να εγκαταστήσουμε εδώ μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, με διεθνή απήχηση», σημείωσε περαιτέρω.

Προσέθεσε πως έχουν γίνει συζητήσεις και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία και με τις άλλες ιατρικές σχολές και με το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου, για τη λειτουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Κύπρο. «Είναι κάτι βέβαια που ξεφεύγει από τις δικές μας δυνατότητες και τον αποφασιστικό ρόλο, αυτό θα το αποφασίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση. Εφόσον το αποφασίζει εμείς ως πανεπιστήμιο, ως ιατρική σχολή, σε συνεργασία και με τις άλλες ιατρικές σχολές, νομίζω θα συνδράμουμε γιατί έχουμε την τεχνογνωσία, λειτουργώντας εξολοκλήρου στην Αθήνα μόνοι μας, τέσσερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και βρισκόμενοι σε άλλα δώδεκα», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το πότε να υποδεχθεί το παράρτημα τους πρώτους του φοιτητές, αλλά και για το ύψος των διδάκτρων, ο κ. Σιάσος είπε ότι από την περασμένη Δευτέρα έχει αναρτηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα 5 τμήματα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο για τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο, όπως επανέλαβε, και τα 8 τμήματα να λειτουργούν τον Οκτώβριο του 2026.

Αναφορικά με τα δίδακτρα, διευκρίνισε ότι το παράρτημα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.

«Άρα λοιπόν και τα δίδακτρα πιστεύουμε ότι είναι τέτοια τα οποία θα μπορούν να συντηρούν τα λειτουργικά έξοδα του παραρτήματος, χωρίς φυσικά να έχει κέρδος. Θα ξεκινάμε από τα 6.000 ευρώ ανά έτος στα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, θα πηγαίνουν και λίγο κάτω από 10.000 ευρώ για την Νοσηλευτική Σχολή και λίγο κάτω από 20.000 ευρώ για την Ιατρική Σχολή», ανέφερε.

Συμπλήρωσε επίσης ότι προβλέπονται και πολλές υποτροφίες, ενώ για φοιτητές οι οποίοι είναι ήδη σε τμήματα της Αθήνας και θέλουν να έρθουν να εγγραφούν στην Κύπρο, θα γίνεται αυτόματα η εγγραφή τους και θα έχουν μία μείωση τα δίδακτρα τουλάχιστον κατά 30%.

Ερωτηθείς για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν το παράρτημα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ είπε ότι όλα τα κτίρια αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα και ανακαινισμένα, «σε εξαιρετική κατάσταση και διαθέσιμα για λειτουργία».

Σε ερώτηση για την πιθανή μελλοντική λειτουργία πανεπιστημιακής κλινικής, ο κ. Σιάσος είπε ότι υπάρχει μία συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, ο οποίος έχει απαντήσει εγγράφως ότι είναι πρόθυμος να εκπαιδεύσει στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ιατρικής σχολής.

«Μιλάμε βέβαια τώρα σε τρία χρόνια από τώρα, αλλά έχουμε ήδη αυτή την εξασφάλιση. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το μητρικό πανεπιστήμιο το οποίο διαθέτει περίπου 3.500 εκπαιδευτικές κλίνες σε 16 νοσοκομεία. Οπότε φοιτητές οι οποίοι θα αποφασίσουν να θελήσουν να ασκηθούν και στην Ελλάδα από το τέταρτο έτος και μετά θα υπάρχει, ήδη πήραμε απόφαση ως σύγκλητος, αυτή η δυνατότητα», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ είπε περιλαμβάνουν το απολυτήριο λυκείου και τη συνέντευξη, ενώ εάν προέρχονται από την Ελλάδα, θα έχουν και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στο επιστημονικό πεδίο, εφόσον συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

«Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι θα προσελκύσουμε και ιδιαίτερα με το κύρος και την ιστορία που έχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να τονίσω για άλλη μία φορά ότι τα προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν στην Κύπρο είναι ακριβώς τα ίδια προγράμματα, ακριβώς τα ίδια με αυτά που λειτουργούν για δεκαετίες στην Αθήνα. Δεν ερχόμαστε λοιπόν εδώ ως ένα πανεπιστήμιο που ξαφνικά αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε τμήματα ή να λειτουργήσουμε προγράμματα σπουδών από την αρχή», σημείωσε.

«Ερχόμαστε εδώ φέρνοντας πιστοποιημένα προγράμματα της Αθήνας, προγράμματα τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις. Και αυτό θα έλεγα είναι το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε και θεωρώ ότι και οι υποψήφιοι Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες θα θελήσουν να έρθουν να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο κύρους, το οποίο στο τέλος θα τους οδηγήσει σε ένα πτυχίο το οποίο είναι ανάρπαστο σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε περαιτέρω.

Κλείνοντας, ο κ. Σιάσος είπε ότι η Κύπρος διαθέτει πολλά καλά πανεπιστήμια και πως η παρουσία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ σε σχέση με τα ιδρύματα της Κύπρου θα είναι συνεργατική.

«Αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα τον ρόλο του δημοσίου Πανεπιστήμιου Κύπρου, με το οποίο ως πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του έχουμε συνεργασίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, ερευνητικό επίπεδο. Άρα με κάποια από τα πανεπιστήμια έχουμε ήδη συνεργασίες και με όσα δεν έχουμε στόχος του Πανεπιστήμιου μας είναι να ξεκινήσουμε με το που θα δούμε λειτουργήσει να γίνουν συνεργασίες με όλα τα ιδρύματα και όλο αυτό να λειτουργήσει επ’ ωφελεία και της εκπαίδευσης και της έρευνας, και συνολικά θα έλεγα όλης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Κύπρου», κατέληξε.

