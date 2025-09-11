Τη λίστα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα ενσωματώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην αίτηση της για δανειοδότηση και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμάζει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Η κατάθεση της σχετικής λίστας θα πρέπει να γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2025, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σημειώνοντας ωστόσο, πως θα ήταν άσκοπο και άστοχο να γίνει αναφορά στο είδος του εξοπλισμού που θα κατατεθεί αυτή τη στιγμή.

Στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Πάλμας ανέφερε αρχικά πως ο κανονισμός SAFE είναι μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ο κ. Πάλμας, η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, ενώ τις προηγούμενες μέρες εγκρίθηκε και το ποσό το οποίο αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία για συμμετοχή σε αυτόν τον πρόγραμμα. Το ποσό αυτό, είπε, ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο 180 εκατομμύρια ευρώ.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας, «το αμέσως επόμενο στάδιο που ακολουθεί είναι να καταθέσουμε στις 30 Νοεμβρίου τον κατάλογο ή αν θέλετε τη λίστα των εξοπλιστικών προγραμμάτων που μας ενδιαφέρουν για να ξεκινήσει η διαδικασία δανειοδότησης ή και χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα εξοπλιστικά της προγράμματα».

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα είναι σε βάθος πενταετίας, άρα λοιπόν περίπου υπάρχει ένας μέσος όρος 220 με 230 εκατομμύρια για κάθε έτος και επεσήμανε πως αυτά τα ποσά θα τα προσαρμόσει η Κυβέρνηση στις δικές της ανάγκες και στα δικά της θέλω.

«Θεωρούμε ότι (το πρόγραμμα) μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την παρατεταμένη ημικατοχή στον τόπο μας εδώ και 51 χρόνια».

Ερωτηθείς αν υπάρχει ήδη μία λίστα με εξοπλιστικά προγράμματα, ο κ. Πάλμας απάντησε καταφατικά. «Μάλιστα, υπάρχει μία προκαταρκτική λίστα, την οποία έχουμε καταρτίσει στο Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουρά. Αυτή η λίστα υπάρχει, μπορεί να χρειαστούν κάποιες αναπροσαρμογές αναλόγως των εξελίξεων και λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για να καταθέσουμε επίσημα το αίτημα μας», πρόσθεσε.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Υπουργός τόνισε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο το Υπουργείο Άμυνας θα λάβει σοβαρά υπόψη, και το οποίο έχει να κάνει βεβαίως και με το γεγονός ότι αυτά τα λεφτά τα οποία δανειοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφορτίζουν και το δημόσιο χρέος ενός εκάστου. «Επειδή η Κύπρος είναι μία χώρα η οποία έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις στα δημόσια οικονομικά και γενικά στους οικονομικούς δείκτες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, θα κάνουμε τέτοιες δράσεις, θα αποφασίζουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε και την ισορροπία των δημόσιων οικονομικών», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν είναι προς δημοσιοποίηση κάποια πράγματα όσον αφορά τη λίστα αυτή, ο κ. Πάλμας είπε πως αυτή τη στιγμή θεωρεί «άσκοπο και άστοχο» να ξεκινήσει να αναφέρεται «στην λεπτομέρειά του για το ποια προγράμματα ενδιαφερόμαστε ή όχι».

Σε ερώτηση αν υπάρχει σχεδιασμός ούτως ώστε τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για δημιουργία αμυντικής βιομηχανίας, ο κ. Πάλμας είπε πως ένας πρώτιστος στόχος για το Υπουργείο Άμυνας είναι να δοθεί ώθηση μέσα από αυτά τα προγράμματα και στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία.

«Για εμάς η κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία είναι πρώτη προτεραιότητα και θεωρούμε ότι ωρίμασαν οι συνθήκες και οι καταστάσεις που μπορεί η κυπριακή αμυντική βιομηχανία να παράξει προϊόντα και να έχει συνέργειες και συμμετοχή στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιορισμός από τον Κανονισμό σε ποιες αγορές μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αποταθεί για αγορά εξοπλισμού, ο κ. Πάλμας είπε πως η χώρα μας κινείται συνήθως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως, επεσήμανε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και συνεργασίες με τρίτες χώρες, και πως υπάρχει η δυνατότητα και η ευχέρεια να επιλέξει εξοπλιστικά προγράμματα και εκτός ΕΕ. «Αλλά, η φιλοσοφία και ο κύριος στόχος της Ένωσης γύρω από αυτόν τον κανονισμό είναι για αλληλοενίσχυση της ευρωπαϊκής οντότητας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση», κατέληξε.

