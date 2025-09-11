Διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον δυο γυναικών, 44 και 53 χρόνων, οι οποίες συνελήφθηκαν σε σχέση με υπόθεση εξαπάτησης πολιτών και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, προς διευθέτηση πώλησης των περιουσιών τους στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου, 2023 και Μαΐου, 2025, οι δυο γυναίκες φέρονται να απέσπασαν από πολίτες, σε τέσσερις περιπτώσεις, χρηματικά ποσά που συνολικά ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες ευρώ, χρησιμοποιώντας διάφορες ψευδείς παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, φέρεται να έπεισαν τους παραπονούμενους ότι θα τους βοηθήσουν να λάβουν αποζημιώσεις και να πωλήσουν ακίνητη περιουσία τους, που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέκοψε τη διαδικασία στις 11:00, λόγω της παναπεργίας και ανακοίνωσε αργότερα την απόφαση του, για πενθήμερη προσωποκράτηση τους, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, σε σχέση με αδικήματα που αφορούν την απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ