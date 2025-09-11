Τρία χρόνια φυλάκιση, με άμεση ισχύ, επέβαλε την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ως ποινή στον πρώην Επίτροπο Εθελοντισμού κ. Γιάννη Γιαννάκη, σε σχέση με τις τρεις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ως προς τα αδικήματα της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Ειδικότερα, για τις δύο από τις τρεις ποινές το Δικαστήριο επέβαλε διαδοχική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, ενώ στην τρίτη κατηγορία το Δικαστήριο επέβαλε συντρέχουσα ποινή φυλάκισης 18 μηνών, λόγω του ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν στο πλαίσιο ίδιου περιστατικού. Το Δικαστήριο προβλημάτισε κατά πόσον δικαιολογείται η αναστολή των ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο, αλλά κατέληξε ότι «κάτι τέτοιο θα εξουδετέρωνε την απαξία τέτοιων συμπεριφορών και θα έστελνε το μήνυμα σε επίδοξους παραβάτες ότι η εξαπάτηση, η αναξιοκρατία και η φυγοπονία παραμένουν ατιμώρητες αν δεν αποκαλυφθούν έγκαιρα».

«Τα περιστατικά της υπόθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαρά και η αναγκαιότητα γενικής αποτροπής είναι επιβεβλημένη. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση ενός ανθρώπου που έκανε ένα επιπόλαιο σφάλμα πριν από 30 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ενήργησε με προσχεδιασμό και εκμεταλλευόμενος τους καρπούς των παράνομων ενεργειών του, ακολούθησε μια ανελικτική πορεία δεκαετιών η οποία στηρίχθηκε σε πλαστά πτυχία και πιστοποιητικά. Αυτό, χωρίς να κατέχει τα προσόντα των θέσεων για τις οποίες αρχικά προσλήφθηκε και στη συνέχεια προήχθη. Μετά τον αρχικό διορισμό του, διορίστηκε σε θέση προαγωγής με δεδομένο ότι, μεταξύ άλλων, πληρούσε την απαίτηση κατοχής πανεπιστημιακού διπλώματος, ενώ παράλληλα ευνοήθηκε με την απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσει με δοκιμασία. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε στο Προεδρικό μέχρι το έτος 2021, ενώ εξακολουθούσε να κατέχει ταυτόχρονα και τη μόνιμη θέση Λειτουργού Νεολαίας στον ΟΝΕΚ [Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου]. Μόνο όταν υποβλήθηκε η εναντίον του καταγγελία και ξεκίνησε η διερεύνηση τερματίστηκε η απόσπασή του και τέθηκε σε διαθεσιμότητα», αναφέρει στην απόφασή του το Δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκη βρέθηκε ένοχος κατόπιν παραδοχής σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 10 Φεβρουαρίου 1995, ο κ. Γιαννάκη, εν γνώσει του και δολίως, έθεσε σε κυκλοφορία πλαστό επίσημο έγγραφο, δηλαδή κατέθεσε στον ΟΝΕΚ πλαστό έγγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών B.S. in Civil Engineering από το San Diego State University των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κάτοχο αυτού. Περαιτέρω, στις 28 Νοεμβρίου 1996, εν γνώσει του και δολίως, έθεσε σε κυκλοφορία δύο πλαστά επίσημα έγγραφα, δηλαδή κατέθεσε στον ΟΝΕΚ πλαστό απολυτήριο Λυκείου, το οποίο είχε αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα βαθμοί σε συγκεκριμένα μαθήματα αλλά και ο γενικός βαθμός να φαίνονται πιο ψηλοί από ό,τι ίσχυε στην πραγματικότητα, καθώς και πλαστό επίσημο έγγραφο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών B.S. in Civil Engineering από το San Diego State University των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έφερε πιστοποίηση με σφραγίδες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως κάτοχο αυτού, ενώ γνώριζε ότι τόσο το έγγραφο όσο και η πιστοποίηση και οι σφραγίδες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Αναφορά στην απόφαση γίνεται και στον έλεγχο που ασκήθηκε στα επίδικα έγγραφα που προσκόμισε ο κ. Γιαννάκη, με το Δικαστήριο να υπογραμμίζει: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης αναδεικνύεται με τον πιο λυπηρό και απογοητευτικό τρόπο η διαχρονική ανεπάρκεια των αρμοδίων να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο και να ακολουθήσουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής. Αυτή όμως η νοσηρότητα σε καμία περίπτωση μπορεί να δικαιολογήσει τις έκνομες πράξεις του κατηγορούμενου ή να αποτελέσει μετριαστικό παράγοντα».

Αναφορικά με το ζήτημα που η Υπεράσπιση έθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν πριν από 30 χρόνια και ως εκ τούτου η επιβολή ποινής φυλάκισης δεν είναι επιθυμητή, το Δικαστήριο ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να ιδωθεί σε απομόνωση από τα υπόλοιπα γεγονότα, αφού ο κατηγορούμενος, από το 1995, επωφελείται από την κατάσταση που ο ίδιος δημιούργησε χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τερματισμού της.

Σε σχέση με τον χρόνο που παρήλθε μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης, το Δικαστήριο είναι κατατοπιστικό. «Την 31.5.2021, δηλαδή τρεις μέρες μετά την υποβολή της καταγγελίας, η Αστυνομία απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαταγή παρουσίασης εγγράφων, σε σχέση με την οποία λήφθηκε απάντηση στις 3.6.2021. Στις 9.6.2021, προωθήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις Αρχές των ΗΠΑ αναφορικά με την αυθεντικότητα του πανεπιστημιακού πτυχίου από το πανεπιστήμιο San Diego State University, στο οποίο οι αρμόδιες Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησαν στις 1.2.2022. Στις 31.3.2022 λήφθηκε ανακριτική κατάθεση από τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατηγορήθηκε στις 20.4.2022 και η παρούσα ποινική υπόθεση καταχωρίστηκε στις 26.5.2022.» Από την καταχώριση και μέχρι την έκδοση της σημερινής απόφασης, λέει το Δικαστήριο, «τέθηκαν από την Υπεράσπιση προδικαστικά ζητήματα σε σχέση με τα οποία το Δικαστήριο κλήθηκε να εκδώσει πολυσέλιδες ενδιάμεσες αποφάσεις», με αναφορά γίνεται και στον μεγάλο χρόνο που διέρρευσε εξαιτίας της εναλλαγής δικηγόρων Υπεράσπισης από τον κ. Γιαννάκη, την αλλαγή της απάντησης σε τρεις από τις οχτώ κατηγορίες που αντιμετώπιζε, από μη παραδοχή σε παραδοχή μόλις στις 2.4.2025, καθώς και στον αριθμό των δικασίμων και τον αριθμό μαρτύρων κατηγορίας που παρουσιάστηκαν από την εκπρόσωπό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως η Κατηγορούσα Αρχή. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών που μεσολάβησε από την ημέρα παραδοχής του κατήγορου μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης «δεν μπορεί να θεωρηθεί, φρονώ, ότι επέδρασε καταλυτικά στο ζήτημα διεκπεραίωσης της παρούσας υπόθεσης, εφόσον αυτό αξιολογηθεί στο πλαίσιο της συνολικής διάρκειας».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Μαρίνα Μασούρα.