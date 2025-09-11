Παρέλυσε για 3 ώρες η χώρα ελέω της Παναπεργίας που πραγματοποίησε σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικώντας πλήρη αποκατάσταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

Από τις 11 μέχρι και τις 14:00 χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας ΑΤΑ για όλους και στη φιλοσοφία της.

Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε η ώρα 12 στο προαύλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις έξω από το διοικητήριο στη Λεμεσό, στην επαρχιακή διοίκηση στη Λάρνακα, στο επαρχιακό γραφείο του υπουργείου εργασίας στο Παραλίμνι και στην επαρχιακή διοίκηση Πάφου.

Πέραν των 50 πτήσεων επηρεάστηκαν με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ξεπερνά τις 15 χιλιάδες. Οι αεροπορικές επαναπρογραμμάτισαν τις πτήσεις τους.

Στα νοσοκομεία εργαζόταν προσωπικό ασφαλείας και τα ραντεβού και τα χειρουργεία που χάθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν.

Έκλεισαν επίσης για 3 ώρες τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη, καθηλώθηκαν τα λεωφορεία και επηρεάστηκε το οδικό δίκτυο.

Στο ψήφισμα τους οι 13 συντεχνίες επαναβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση τους στην προστασία του θεσμού της ΑΤΑ και δηλώνουν πως, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της στη βάση της φιλοσοφίας της. Κάνουν λόγο για απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου ανέφερε ότι η λαοθάλασσα των απεργών στέλνει μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι προστατεύουν την ΑΤΑ. «Δεν θα φεισθούμε κόπων και απεργιών για να προστατέψουμε την ΑΤΑ. Η ΑΤΑ είναι ιερή, είναι ζωτική, είναι αδιαπραγμάτευτη» ανέφερε ο κύριος Ματθαίου.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε πως "στέλνουμε το μήνυμα, από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά, στα κόμματα και στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αντικείμενο καμίας όρεξης". Οι εργαζόμενοι, πρόσθεσε, δηλώνουν περήφανα την αξιοπρέπειά τους, το κύρος τους και την ανάγκη για ποιότητα στην απασχόληση.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους σημείωσε πως «σήμερα μετρηθήκαμε και είμαστε πολλοί σε όλη την Κύπρο». Παράλληλα έστειλε μήνυμα στους εργοδότες αν νοιάζονται για τους χαμηλόμισθους να το θυμούνται όταν ζητούν αυξήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου ανέφερε πως, δυστυχώς οι εργοδότες έχουν συμμάχους. Διεμήνυσε ταυτόχρονα πως η ΑΤΑ θα συνεχίσει να δίνεται επειδή έχουμε, όπως είπε, υποχρέωση στους προηγούμενους και στους επόμενους.

Στην κεντρική εκδήλωση τοποθετήθηκαν και οι επικεφαλής των υπόλοιπων εννέα οργανώσεων που συμμετέχουν στην παναπεργία.

Πηγή: ΡΙΚ