Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας οδηγήθηκαν οι δύο μοναχοί, Νεκτάριος και Πορφύριος, σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στην οικονομική πτυχή του σκανδάλου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Η υπόθεση έλαβε αναβολή για τις 24 Νοεμβρίου στις 09:00 καθώς το Δικαστήριο επικαλέστηκε έλλειψη χρόνου λόγω άλλων υποθέσεων όπου οι κατηγορούμενοι είναι υπόδικοι.

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες της Ιεράς Μονής Αββακούμ, Νεκτάριος και Πορφύριος, απάντησαν μη παραδοχή σε συνολικά 24 κατηγορίες για οικειοποίηση και κλοπή διάφορων χρηματικών ποσών που ήταν περιουσία της εκκλησίας Αγίου Νικολάου στο Φτερικούδι και της Μονής Οσίου Αββακούμ, και δημιουργία πλαστών εγγράφων. Ο μοναχός Νεκτάριος κατηγορείται επίσης και για ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις αλλά και ότι προέβη σε πράξεις που ίσως να επηρέαζαν τις αστυνομικές έρευνες, αφού, όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, ζήτησε από άτομο που ενοικίαζε δική του περιουσία να μην παρουσιάσει ενοικιαστήριο έγγραφο. Ο μοναχός Νεκτάριος απάντησε μη παραδοχή όπως και σε όλες τις άλλες κατηγορίες.

Σε μία εκ των κατηγοριών, ο μοναχός Νεκτάριος κατηγορείται για κλοπή ποσού €806.660 όταν ήταν ηγούμενος της Μονής Οσίου Αββακούμ.

Οι 24 κατηγορίες αφορούν τον μοναχό Νεκτάριο, ενώ ο μοναχός Πορφύριος κατηγορείται για επτά από αυτές.

