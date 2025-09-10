Άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις προϊόντων εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε €4.601,6 εκατομμύρια, από €4.289,6 εκατομμύρια το 2022, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,3%.

Μεταξύ των βασικών προϊόντων που παράγονται στην Κύπρο, το χαλλούμι κατέγραψε πωλήσεις 41,9 χιλιάδων τόνων, αξίας €338,1 εκατομμυρίων, ενώ το παστεριωμένο γάλα και η κρέμα γάλακτος ανήλθαν σε 60,7 εκατομμύρια λίτρα, αξίας €85,9 εκατομμυρίων. Οι φρέσκοι χυμοί φρούτων έφτασαν τους 71,1 χιλιάδες τόνους (€49 εκατ.), ενώ τα προϊόντα κρέατος ανήλθαν σε €50,4 εκατομμύρια και τα νωπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε €351,4 εκατομμύρια.

Σημαντική ήταν επίσης η παραγωγή και διάθεση ποτών. Η μπίρα κατέγραψε πωλήσεις 42,3 εκατομμυρίων λίτρων (€53,8 εκατ.), το κρασί 11,9 εκατομμυρίων λίτρων (€39,5 εκατ.), τα αναψυκτικά 13,5 εκατομμυρίων λίτρων (€20,5 εκατ.) και το εμφιαλωμένο νερό 190,7 εκατομμυρίων λίτρων (€39,9 εκατ.).

Στον τομέα των βιομηχανικών και χημικών προϊόντων, οι πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων ανήλθαν σε €351,4 εκατομμύρια, των χημικών προϊόντων σε €84 εκατομμύρια, ενώ το τσιμέντο και το κλίνκερ κατέγραψαν €158,2 εκατομμύρια και το έτοιμο σκυρόδεμα €247,7 εκατομμύρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ