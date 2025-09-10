Κλειστά θα είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη για την εξυπηρέτηση του κοινού από τις 11 πμ μέχρι τις 2 μμ, ώρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πεμπτη, η παγκύπρια στάση εργασίας για την ΑΤΑ που εξαγγέλθηκε από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Οι πολίτες που έχουν ήδη διευθετημένα ραντεβού που επηρεάζονται από τη στάση εργασίας, θα λάβουν μήνυμα για τη διαδικασία επαναπρογραμματισμού τους, σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ