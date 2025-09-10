Πώς ένα ατύχημα έγινε η αφορμή για μια νέα αρχή….. Η μαρτυρία της 17χρονης που εμπνέει.

Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», γνωρίσαμε τη Ναταλία Ανδρονίκου. Μια νεαρή κοπέλα που, αν και βίωσε ένα σοβαρό ατύχημα, συνεχίζει με τόλμη και εσωτερική δύναμη να αγωνίζεται καθημερινά για την αποκατάστασή της, μετατρέποντας τη δοκιμασία της σε μάθημα ζωής.

«Ήμουν 16 χρονών τότε. Είπαμε με δύο αγόρια να με πάρει ένας γυρό με τη μοτόρα. Ήταν πάνω από 20. Επήρε με γυρό... μετά εβρέθηκα χαμέ. Εν αθυμούμαι ακριβώς τι έγινε. Ήρθε ασθενοφόρο… Οι φίλες μου ήρθαν να δουν αν είμαι καλά… Εν επικοινωνούσα» δήλωσε η Ναταλία.

Το ατύχημα της άλλαξε τη ζωή όμως, η ίδια δεν έμεινε στη θλίψη. Επέλεξε να παλέψει και μάλιστα να εμπνεύσει τους νέους λέγοντας τους: «Να μην φοηθούν να κάνουν όσα μπορούν για να γίνουν καλά… να πιστεύκουν στον εαυτό τους, γιατί αλλιώς εν θα προχωρήσει. Πάντα να έχεις θέληση, γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις».

Ο φυσιοθεραπευτής και ιδρυτής Κέντρου Αποκατάστασης, Μιχάλης Κούσπης, μίλησε για την πορεία της και είπε: «Πάντα λέω στην Ναταλία: Ήσουν άτυχη τη στιγμή του ατυχήματος. Όμως, συνεχίζεις να είσαι τυχερή γιατί είσαι εδώ και προχωράς.Μέσα σε μόλις τρεις μήνες είχαμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, κλινικά και στατιστικά. Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το πρώτο σε μεσογειακές χώρες. Η αποκατάσταση είναι πολυεπίπεδη, με θεραπευτική ιππασία, ρομποτική και υδροθεραπεία. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στους ασθενείς με πολύπλευρα προβλήματα».

Ένα από τα πιο σημαντικά στηρίγματα στην πορεία αποκατάστασης της Ναταλίας ήταν η ιπποθεραπεία, μια θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει την επαφή με το άλογο και την κίνηση με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. «Δαμέ νιώθω ότι έχω μια οικογένεια…» αναφέρει η ίδια. Ενώ ο εργοθεραπευτής Μιχάλης Κάντου εξήγησε:«Η ιπποθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να βελτιωθούν νευροκινητικά και ψυχοσυναισθηματικά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προσαρμοστούν σε νέα περιβάλλοντα και συνθήκες».

Όταν τη ρωτήσαμε τι κρατάει από όλο αυτό που πέρασε η ίδια μας απάντησε: «Ωρίμασα. Κατάλαβα τι έχει σημασία και τι όχι. Και πλέον εμπιστεύομαι τον εαυτό μου περισσότερο από ποτέ».

Το μήνυμα που κρατάμε από αυτή την ιστορία είναι η πίστη και η θέληση για ζωή.

Δείτε όλη τη συνέντευξη στο πιο κάτω βίντεο: