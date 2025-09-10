Σε δωρεά τεσσάρων σύγχρονων απινιδωτών στον Δήμο Λάρνακας προχώρησε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, το Blue Heart Foundation με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «τον εξοπλισμό παρέδωσαν εκ μέρους του Ιδρύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρίστος Μαραγκός, και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δ.Σ. Εύη Μαραγκού. Την προσφορά παρέλαβε ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας».

Η συγκεκριμένη δωρεά «εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Blue Heart Foundation για τη δημιουργία μιας Κύπρου-πρότυπο στην πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Οι απινιδωτές θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Λάρνακας, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την παροχή άμεσης βοήθειας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».

Ο Δήμαρχος Λάρνακας «εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Οργανισμό και πρόσθεσε πως η συνεισφορά του αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αφοσίωσής του προς τον άνθρωπο και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός σώζει ζωές και η ενίσχυση των υποδομών πρώτων βοηθειών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο μας».

Ανέφερε ακόμα ότι «τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της Λάρνακας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Blue Heart Foundation Χρίστος Μαραγκός είπε πως «στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην καθιέρωση της Κύπρου ως χώρα πρότυπο στην πρόληψη καρδιακών ανακοπών. Ξεκινήσαμε με την παράδοση απινιδωτών, αλλά θα υπάρξει και συνέχεια».

Σημείωσε επίσης πως «βρίσκεται στα σκαριά μια εφαρμογή που θα επιτρέπει την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να σωθούν πολύτιμες ζωές».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο Δήμος Λάρνακας θα προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτηση των απινιδωτών σε επιλεγμένα σημεία με υψηλή προσβασιμότητα, ενισχύοντας τις δομές άμεσης ανταπόκρισης».

Ταυτόχρονα «ο Δήμος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Blue Heart Foundation για την πολύτιμη προσφορά και την ουσιαστική συμβολή του στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η συνεργασία με οργανισμούς που επιδεικνύουν κοινωνική ευαισθησία αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Δήμου για μια πιο ανθρώπινη και ασφαλή πόλη» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ