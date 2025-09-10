Τη θέση ότι όχι μόνο δεν καθησυχάζουν, αλλά αυξάνουν τις ανησυχίες οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη οποιοιδήποτε σχεδιασμοί για ανάπτυξη δομών εφηβικής προστασίας στην κοινότητα Μονής, εκφράζει το κοινοτικό συμβούλιο, δια του Προέδρου του, Γιώργου Ευριπίδους.

Σε επιστολή του προς τα ΜΜΕ, ο κ. Ευρυπίδου επαναλαμβάνει ότι το κοινοτικό συμβούλιο παραμένει «κάθετα εναντίον της ανάπτυξης», ενώ κάνει λόγο για μεθοδευμένες και «πίσω από την πλάτη μας» ενέργειες, των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες προχώρησαν, τον Ιούλιο, στην εκχώρηση γης, προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το τεμάχιο, προσθέτει, βρίσκεται «εν επαφή με οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας, πλησίον του κέντρου της κοινότητας» και καλεί την Υφυπουργό, Μαριλένα Ευαγγέλου, να «κατανοήσει το πρόβλημα» και ν’ ακυρώσει τα όποια σχέδια για δημιουργία δομής ανηλίκων.

Πηγή: ΚΥΠΕ