Αναστάτωση προκλήθηκε γύρω στο μεσημέρι στο Λύκειο Κύκκου και στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου, όπου λήφθηκε μήνυμα για ύπαρξη βόμβας που αποδείχθηκε φάρσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ηλεκτρονικό μήνυμα, που λήφθηκε στη γραμματεία του Γυμνασίου, που συστεγάζεται στον ίδιο χώρο με το Λύκειο Κύκκου, έκανε λόγο για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, αναγκάζοντας τις διευθύνσεις να ακολουθήσουν τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα εκκενώνοντας τις αίθουσες.

Ακολούθησε έρευνα από την Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μια κακόγουστη φάρσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ