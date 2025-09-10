Αύριο, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς, 3 μποφόρ, και αρχικά παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα στα προσήνεμα μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ