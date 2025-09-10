Στο πλαίσιο των ενεργειών που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικές ουσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω αεροδρομίων, ανακόπηκε για έλεγχο τις πρωινές ώρες σήμερα 34χρονος, ο οποίος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με πτήση από το εξωτερικό.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων περίπου.

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.