Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο εμφανίστηκε ο Κλεάνθης Νικολαΐδης και μίλησε για το φαινόμενο των ανεμοστρόβιλων στην Κύπρο.

Αρχικά ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι «Δεν είναι κάτι το καθημερινό, όμως δεν είναι τόσο σπάνιο όσο μπορεί κάποιος να υποθέσει. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί κάτω από κάτω από αυτή τη δραστηριότητα. Να θυμίσω ότι είτε το καλοκαίρι, είτε το χειμώνα, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα, όταν υπάρχουν καταιγίδες τότε δημιουργούνται οι συνθήκες για να σχηματιστεί ένας ανεμοστρόβιλος όπως στη θάλασσα είναι ο σύμφωνας θάλασσας με καταστροφικές συνέπειες σε μικρά σκάφη, ο οποίος όταν βγει στην ξηρά πεθαίνει, χάνει την ενέργεια του».

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι «Η ενέργεια που συμβαίνει από την πολύ θερμή θάλασσα και την υγρασία που υπάρχει εκεί, ενώ στην ξηρά είναι από τα έντονα ανωτικά ρεύματα που υπάρχουν κάτω από καταιγίδες. Ένα τέτοιο φαινόμενο λοιπόν είχαμε και χθες για όσους το είδαν στην περιοχή της Λευκωσίας προς την περιοχή Αγίων Τριμηθιάς-Κοκκινοτριμηθιάς. Για αρκετή ώρα λοιπόν περισσότερο από 20 λεπτά ήταν αυτή η φύλη να ενώνει τη γη μαζί με τη βάση της καταιγίδας που εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Να πω ότι η περιοχή Αγίων Τριμηθιάς-Κοκκινοτριμηθιάς είχε επηρεαστεί από ένα τέτοιο ανεμοστρόβιλο πριν μερικά χρόνια με αρκετές συνέπειες, καταστροφικές συνέπειες».

Τόνισε πως «Είναι η περίοδος που θα αρχίσουν τώρα και στην Αμερικάνική Ήπειρο να εμφανίζονται οι τυφώνες. Όμως εκεί τα φαινόμενα είναι πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο καταστροφικά. Ο συγκεκριμένος ανεμοστρόβιλος τον οποίο είχαν εδώ στους Αγίους Τριμιθιάς μπορεί να έχει μία διάμετρο 20-30 μέτρα το πολύ 20-30 μέτρα στην επιφάνεια και ένωνε έτσι σαν ομφάλιο λόρο τη γη».

Καταλήγοντας ο κ. Νικολαΐδης είπε πως«Είναι εντυπωσιακό και το άσχημο είναι ότι στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής η συχνότητα τους άρχισε να αυξάνει. Αυξάνει η συχνότητα της εμφάνισης αυτών των φαινομένων και στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της αυξημένης συχνότητας των καταιγίδων αλλά και της διαθέσιμης ενέργειας. Να αναφερθεί ότι αυξημένη συχνότητα καταιγίδων δε σημαίνει κατ' ανάγκη και πλουσιότατη βροχή. Οι καταιγίδες είναι πολυτοπικά φαινόμενα η βροχή που πέφτει μπορεί να είναι με αρκετή αλλά σε πολύ μικρή περιοχή».